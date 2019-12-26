Hakkari PTT Baş Müdürlüğünden "yeni yıl" kampanyası

26.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22

Hakkari PTT Başmüdürü Fesih Çelik, PTT AŞ'nin 25-31 Aralık tarihlerinde bireysel müşterilerce postaya verilecek yurt içi APS kurye ve posta kargosu gönderi ücretlerine yüzde 25 indirim uygulayacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yıla özel düzenledikleri kampanyanın, sevdiklerinin yeni yılını hediye veya tebrik kartı göndererek kutlamayı planlayanları mutlu edeceğini belirtti.

Belirlenen tarihlerde posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağını aktaran Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir indirimden faydalanan gönderiler, ayrıca bu indirimden yararlanamayacak. PTT AŞ, Türkiye'de tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve yeni yılla ilgili güzel dileklerin yurdun dört bir yanına ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 'ücretsiz tebrik kartı' kampanyası da hazırlanmıştır. PTT iş yerlerinden alınabilecek kış mevsimine dair görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının posta ücreti müşterilerden tahsil edilecektir. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi dairelerin vezneleri haricinde, PTT vasıtasıyla da tahsil edilecek. Bu vesileyle bütün Hakkarili hemşirelerimin yeni yılını kutlar, yeni yılın barış huzur ve sağlık getirmesini dilerim."

Kaynak: AA