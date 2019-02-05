Hakkari Polisinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlüklerince koordine edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personellerinin de katılımıyla şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, bu vatan için canını hiçe sayarak her türlü fedakarlığı yapan tüm şehitlerimiz için dualar edildikten sonra aile fertleri ile bir süre sohbet eden Hakkari polisi, şehitlerimizin emaneti olan ailelere herhangi bir istek ve arzularının olup olmadığını sorarak, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu ifade ettiler.

Şehit aileleri ise, yapılan ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini ziyaret eden polis memurlarına teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA