Hakkari polisinden sahte paraya karşı bilgilendirme çalışması Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşları sahte paraya karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açılamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamamasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinin Tekser mevkisinde kurulan kurban pazarında stant kuran ekipler, sahte para konusunda pazara gelen vatandaşları ve besicileri uyararak bilgilendirdi.

Kaynak: AA