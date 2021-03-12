Hakkari polisinden PKK'nın finans kaynağına büyük darbe

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vururken, yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da sorumluluk bölgesindeki asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda PKK terör örgütünün finans kaynağına büyük darbe vururken, yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı