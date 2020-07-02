Hakkari polisinden korona virüs denetimi
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Hakkari polisinden korona virüs denetimi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri; berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM) ve toplu ulaşım araçlarında korona virüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

Hakkari polisinden korona virüs denetimi
02.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:31

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri; berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM) ve toplu ulaşım araçlarında korona virüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeye göre ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de korona virüsle mücadele aralıksız olarak devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren köşe başlarında görev alan emniyet ekipleri, daha sonra gruplar halinde caddelere dağılarak maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İl genelinde maske yasağının başlatılmasının ardından maskesiz çıkan vatandaşlar emniyet ekiplerince uyarıldı, kurallara uymayanlara ise ceza kesildi. Toplu alanlarda oturan vatandaşlar da sosyal mesafeye uyulmadığı için bulundukları alanlardan kaldırıldı.

Maskelerini çenelerine takan vatandaşları da uyaran emniyet ekipleri, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu belirtti. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşları da uyaran emniyet ekipleri, denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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