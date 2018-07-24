Hakkari Polisinden Çocuklara Bilgilendirme

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kur'an kursundaki öğrencilere kaçırılma ve boğulma konuları ile 155 Polis İmdat hattının önemi konusunda bilgi verdi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği kentte polis ekipleri, halkın yararına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kıran Mahallesi'nde bulunan Örnek Camisi Kur'an kursunu ziyaret eden ekipler, burada 4 camiden gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, burada burada yaptığı bilgilendirmede, çocuklara kaçırılma, boğulma konuları ve 155 Polis İmdat hattı ile polisin hayatımızdaki önemini anlattı.

Ardından polisler, çocuklara değişik hediyeler dağıttı.

Öğrenci aileleri, eğitimlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.