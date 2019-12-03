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Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:31
Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor

İl "3 Aralık " etkinlikleri kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğünün katılımlarıyla Şehit Çetin Deniz İlkokulu özel eğitim sınıfında engelli öğrencilerle bir araya gelindi. Burada öğrencilerle çeşitli oyunlar oynanırken, polisler tarafından hediyeler verildi.


Etkinlik bitiminde öğrencilerle birlikte Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün valilik hizmet binasında bulunan Kanka Polis mağazasına geçerek çeşitli kıyafetler hediye edildi.


Sevinçleri gözlerinden okunan çocuklar, polis ağabeylerine teşekkür ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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