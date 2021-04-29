Hakkari polisi gece denetiminde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari polisi gece denetiminde

Hakkari polisi gece denetiminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük 'tam kapanma' saat 19.00 itibariyle başlamasıyla birlikte Hakkari polisi tedbirleri üst seviyeye çıkarttı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük 'tam kapanma' saat 19.00 itibariyle başlamasıyla birlikte Hakkari polisi tedbirleri üst seviyeye çıkarttı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte Hakkari'de sokak ve caddeler boşalmaya başladı.

Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Kayacan Caddesinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri zırhlı araçlardaki megafonlarla vatandaşlara evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Zırhlı araçlarda yapılan anonslarda, "Hayırlı Ramazanlar, kıymetli vatandaşlarımız bugün kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma kurallarını hep birlikte uymalıyız. Belirenmiş zorunlu durumlar haricinde dışarı çıkmayalım. Önce sabır sonra bayram. Hayırlı Ramazanlar" denildi. - HAKKARİ

Hakkari polisi gece denetiminde
Hakkari polisi gece denetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hakkari polisi gece denetiminde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 23:45:18. #1.16#

title