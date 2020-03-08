Hakkari polisi can dostları kurtardı
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Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Yerel

Hakkari polisi can dostları kurtardı

Hakkari polisi can dostları kurtardı Yavru köpekler, yavrularını kaybeden başka anneye verildi Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri yeni doğan ve anneleri kayıp olan 7 yavru köpeğin kurtarılması için büyük bir çalışma başlattı.

08.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:25
Hakkari polisi can dostları kurtardı

Hakkari polisi can dostları kurtardı

Yavru köpekler, yavrularını kaybeden başka anneye verildi

HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Belediyesi ekipleri yeni doğan ve anneleri kayıp olan 7 yavru köpeğin kurtarılması için büyük bir çalışma başlattı.

Yaklaşık bir hafta önce Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun altındaki duvar kenarına kimliği belirsiz kişilerin bir çuval içerisinde daha bir haftalık olan yavru köpeklerin bıraktığı ihbarı üzerine

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Anneleri bulunamayan yavru köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirilerek sağlık taramalarının ardından şırınga ve biberonla beslenmeye başlandı. Durumu öğrenen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ise, yavrulara süt desteğinde bulunarak örnek bir davranış sergilemişti. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve veteriner işleri müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışarak yavruların hayata kalması için anne kepeğin bulunması için çalışma başlattılar. Yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari-Van karayolunda güvenliği sağlayan kale 4 tabir edilen Özel Harekat Polis noktasında yeni doğum yapan bir köpeğin yavrularını kaybettiği tespit edildi. Veteriner kliniğinde anne hasreti çeken yavrular hemen buradan alınarak özel harekat polis noktasına götürdü. Yavrusuz kalan köpeğin yavruları kabul etmesi hem polis memurlarını hem de veteriner ekiplerini sevindirdi. Burada görev yapan özel harekat polisleri can dostlara sıcak bir yuva oluşturarak, burada yaşama tutulmalarını sağladılar. Veteriner ekiplerinin ise haftada bir yavru köpekleri ziyaret ederek sağlık taramalarını düzenli bir şeklide yapıldı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kendilerine her türlü konuda yardımcı olan ve 7 can kurtaran Hakkari polisine teşekkür ettiler.

Hakkari polisi can dostları kurtardı

Kaynak: İHA

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Hakkari polisi can dostları kurtardı

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