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Son dakika haberleri! Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, "Biz Size Yeteriz" projesi kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, "Biz Size Yeteriz" projesi kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, öğrencilerin becerilerini, polis sevgisini ve onlara ilişkin duygularını anlatmaları amacıyla il genelinde düzenlenen yarışmaya 300 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon,, yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini belirledi.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, çocukları ve gençleri sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirmenin önemini vurguladı.

Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini ve güzel çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Pınar, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Ödül alan şiirlerin okunmasının ardından öğrencilere, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Emniyet Müdür Yardımcıları Murat Soysay, Savaş Şimşek ile Fatih Ünsal, Özel Hareket Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Son dakika haberleri! Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Son dakika haberleri! Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Son dakika haberleri! Hakkari polisi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

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AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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