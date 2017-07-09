Hakkari PKK'lı Teröristler, Iş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı;4 Ölü, 1 Yaralı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı. Saldırıda 2 sivil öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.Olay, dün öğleden sonra Yüksekova İlçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Binek tipi bir aracı da ateşe veren teröristler, kaçtı.



Saldırının duyulmasının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli, geniş çaplı operasyon başlattı.



ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Böylece, saldırıda ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) -



(Tür: Yurt)