HAKKARİ Öğretmenler, köy okulunu eğitim dönemine hazırlıyor Öğretmenler, köy okulunu eğitim dönemine hazırlıyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki fedakar köy öğretmenleri, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı öncesi görev yaptıkları okulları temizleyerek, yeni döneme hazır hale getiriyor.

Öğretmenler, köy okulunu eğitim dönemine hazırlıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki fedakar köy öğretmenleri, 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı öncesi görev yaptıkları okulları temizleyerek, yeni döneme hazır hale getiriyor.

Yüksekova'ya bağlı İnanlı Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına az zaman kala öğrencileri için temizlik yaptı. Okullarını yeni döneme hazır hale getirmek için büyük fedakarlık gösteren öğretmenler, ellerine aldıkları bez, süpürge ve fırçalar ile okulu temizledi. Öğrenciler için duvarlar ile kapı ve pencereleri çamaşır suyu ve köpüklü suyla silerek, okulu yeni eğitim yılına hazır hale getiren öğretmenler, örnek davranışlarıyla da takdir topladı. İdareci ve öğretmenler, koronavirüs salgını nedeniyle yaptıkları detaylı temizlikle okulu eğitim ve öğretime yılına hazır hale getirdi.

Çalışmayı izleyen öğrenciler de kendileri için okulda temizlik yapan öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA