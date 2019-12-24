Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köyün tüzel kişiliği kaldırıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köyün tüzel kişiliği kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy tüzel kişiliği kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edildi.

24.12.2019 07:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:14
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 11 köyün tüzel kişiliği kaldırıldı

kararıyla 'nin ilçesine bağlı 11 köy tüzel kişiliği kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yüksekova'ya bağlı Akalın, Aksu, Altınoluk, Beşbulak, Bölük, Dedeler, Güçlü, Güllüce, İnanlı, Yoncalık ve Vezirli köylerinin tüzel kişilikleri kaldırıldı.

Söz konusu köylerin Belediye Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince Yüksekova Belediyesi sınırlarına katılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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