Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor

08.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:48
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı 1 metreyi bulan kar yerde kalmaya ve soğuk hava ise etkili olmaya devam ederken, Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kalınlığı 1 metreyi bulan kar yerde kalmaya ve soğuk hava ise etkili olmaya devam ederken, Derecik ilçesinde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 10 dereceyi geçtiği Derecik'te besiciler, hayvanlarını meralarda otlatırken, çocuklar da top oynayarak eğleniyor. 

Hakkari kent merkezine 200, Yüksekova ilçesine ise yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta bulunan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. Yüksekova'da kalınlığı 1 metreyi bulan kar yerde kalmaya ve soğuk hava ise etkili olmaya devam ederken, Derecik'te yaşayanlar ise güneşli havada günü geçiyor. Hava sıcaklığının 10 dereceyi aştığı ilçede eriyen karla birlikte boy vermeye başlayan otlar, her tarafı yeşile bürüdü. Seracılık yaparak geçimini sağlayan çiftçiler de ısıtma dertleri olmadığı için sıcak havadan memnun olduklarını belirtti. Besiciler ise küçükbaş ve büyükbaşlarını meralara çıkarmaya başladı.  Bahar havasının yaşandığı ilçedeki çocuklar ve gençler ise güneşli havanın keyfini, yeşillikler arasında top oynayarak sürdüklerini söyledi. İlçede yaşayan Özkan Sevik (16), "Havalar sıcak olduğu için arkadaşlarımızla bir araya gelip, maç yaptık. Eğlenip top oynarken, hayvanlarımızı da ihmal etmeyip, onların bakımlarını da yapıyoruz. İlçemiz, çevresindeki yerleşim yerlerine göre çok sıcak. Bu yıl erken bahar yaşadığımızı söyleyebiliriz" dedi. 


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış, Derecik ilçesinde bahar yaşanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 11:48:34. #1.16#
title