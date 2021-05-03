Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı
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Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı

Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmaktan zorlanan tilkiler için yiyecek bıraktı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmaktan zorlanan tilkiler için yiyecek bıraktı.

Hakkari'deki sokak hayvanları için düzenli olarak yiyecek bırakan belediye ekipleri, bu defa da kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Yukarı Merzan Mahallesi'nde yuvaları bulunan tilkiler için yiyecek bıraktı. Kış aylarında görevden dönen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bulunan ve aç oldukları için beslenen tilkiler için belediye ekipleri harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tilkilerin aç kaldığı haberi üzerine hemen harekete geçti. Belediye ekipleri tilkilerin bulunduğu bölgeye yiyecek bırakarak beslenmelerini sağladı. - HAKKARİ

Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı
Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı
Hakkari'nin maskotu tilkiler için yiyecek bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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