Hakkari'nin İki İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Şemdinli'de tüm okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dünden bu yana devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, merkez okulları hariç, köy okullarında taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce de yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA