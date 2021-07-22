Hakkari'nin eski valisi Güçel vefat etti

Eski Hakkari Valisi Yunus Güçel, ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti.

Eski Hakkari Valisi Yunus Güçel, ikamet ettiği İstanbul'da vefat etti.

Hakkari'nin eski valisi, emekli General Yunus Güçel İstanbul'da vefat etti. emekli General Yunus Güçel 1980-1982 yılında Hakkari'de vali olarak görev yaptı. Hakkarililer tarafından sevilen değerlerden olan evli ve iki çocuk babası Güçel, 1982-1986 yılında ise Beyrut Büyükelçisi daha sonrada başka ülkelerde büyükelçi olarak görev yaptı.

Güçel'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı