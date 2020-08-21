Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı

HAKKARİ'de, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, bugün dualarla açıldı.

Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı
21.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:40

HAKKARİ'de, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği Ulu Cami, bugün dualarla açıldı.

Temeli 2015 yılında Atlılar Caddesi üzerindeki bin 750 metrekare alan üzerine atılan 3 katlı Ulu Cami, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapıldı. Kentin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Ulu Cami'de aynı anda 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek. 

Ulu Cami, bugün İl Müftü Vekili Mikail Polat'ın okuduğu dualar ve kurban kesimi ile açıldı. Açılışa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Camimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente kazandırılmıştır. Cuma namazıyla ibadete açılan caminin yapılması için büyük emek verilmiştir. Her şehrin Ulu Cami ve Ayasofya gibi sembol camileri var. Bu cami de inşallah Hakkari'nin sembol camisi olacak. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir cami. Kur'an kursu, asansörü, gasilhanesiyle modern bir cami. Bu mübarek günde inşallah Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle İslam alemi, Türk Milleti ve ülkemiz yeni dünya düzeninde daha önemli misyonlarla yerini alacak" dedi.

İl Müftü Vekili Mikail Polat'nın verdiği vaaz ve ezan okumasının ardından cuma namazı kılınan caminin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevik Kumbasar ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti eski milletvekili Abdulmutalip Özbek ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti 3. Sayfa
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Ekonomi
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! The New York Times: Yeni bir dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! The New York Times: Yeni bir dönem
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Ozan Güven Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Hakkari'nin en büyük camisi dualarla ibadete açıldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 16:50:44. #1.15#
title