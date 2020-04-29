HAKKARİ Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi
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HAKKARİ Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi

Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda, bugüne kadar görülmeyen gökkuzgun da görüntülendi.

HAKKARİ Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi
29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:39

Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda, bugüne kadar görülmeyen gökkuzgun da görüntülendi.

Yüksekova'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak ile Karlı köyleri arasında bulunan Nehil Sazlığı, Doğa Koruma ve Milli Parkla Müdürlüğü tarafından bu yıl koruma altına alındı. Oldukça geniş bir alanı kapsayan sazlık, göçmen ve bölgedeki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Koranavirüs nedeniyle son zamanlarda oldukça sezsiz ve sakin bir dönem yaşayan sazlıkta, bugüne kadar bölgede görülmeyen gökkuzgun kuşu da görüntülendi.

Kuş cenneti olan sazlıkla ilgili bilgi veren Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, bölgenin oldukça zengin bir çeşitlilğe sahip olduğunu söyledi. Kaçan, son zamanlardda bölgede farklı türlerin de görünmeye başladığını belirterek, "Bahar aylarının gelişiyle birlikte birçok kuş türü, Nehil Sazlığı'nda beslenip dinleniyor. Koruma altındaki sazlık yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken, daha önce bölgede görmediğimiz bazı türleri de artık burada gözlemleyebiliyoruz. Gökkuzgun da bunlardan birisi. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. İleriki zamanlarda bölgerin kuş fotoğrafçılarına da ev sahipliği yapmasını isteriz" dedi.

HAKKARİ Nehil Sazlığı'nda gökkuzgun da görüntülendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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