HAKKARİ Muharrem İnce Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir
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HAKKARİ Muharrem İnce Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir

Muharrem İnce: Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir'MEMLEKET Hareketi' kapsamında Hakkari'ye gelen, CHP'li Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti.

10.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:23

Muharrem İnce: Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir

'MEMLEKET Hareketi' kapsamında Hakkari'ye gelen, CHP'li Muharrem İnce, esnafı ziyaret etti. İnce," Hakkarilinin hatrını sormak siyasetçinin görevidir. Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir. Onun için bugün sabah Van'daydık. Şimdi ise Hakkari'de esnafımızla bir araya geldik" dedi.

Van'dan sonra Hakkari'ye gelen Muharrem İnce, otobüsün üzerinde kendisini karşılamayanları selamladı. İnce, koronavirüs salgını nedeniyle esnafla tokalaşmayıp, sosyal mesafeye de dikkat etti. Hareketin isminin yazılı olduğu otobüs ile kente giriş yapan İnce, kent merkezindeki Bulvar ve Cumhuriyet caddelerinde esnafla bir araya gelip, sohbet etti. Çocuklarla top oynayan İnce, 4 Eylül'de Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketini' Hakkari'de devam ettirdiğini söyledi.

İnce,"Türkiye'nin barışıp, büyüyüp ekonomik olarak adil bölüşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin çelikten betondan köprülere ihtiyacı var. Ama Türkiye'nin gönül köprülerine de ihtiyacı var. Hep toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ama insan bütünlüğü de lazım. Yani bu pandemi ortamında insanlar sokağa çıkamazken, Hakkarilinin hatrını sormak siyasetçinin görevidir. Siyaset tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir. Onun için bugün sabah Van'daydık. Şimdi ise Hakkari'de esnafımızla, yurttaşımızla sohbet edeceğiz. Buradan gönül köprüsünü kurmaya devam edeceğiz" dedi. İnce, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

HAKKARİ Muharrem İnce Siyaset, tutuk insanların işi değil, tutkulu insanların işidir

Kaynak: DHA

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