Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı
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Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı

Hakkari merkezli 9 ilde 'sınav jokeri' operasyonu: 50 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ merkezli 9 ilde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 68 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ merkezli 9 ilde, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 68 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında usulsüzlük yapıldığı, kursiyerlerin yerine 'joker' olarak tabir edilen kişilerin sınavlara girdiğini, bu yöntemle kursiyerlerin haksız yere ehliyet sınavlarını kazanıp ehliyet sahibi oldukları ve çeşitli kamu kurumlarında işe girdiklerini tespit etti. Ekipler, 'joker' olarak başkasının yerine sınava giren 29 kişi ve yerine sınava girilen 39'u kursiyer olmak üzere toplamda 68 şüpheli tespit etti.Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavlarında (E-MTSAS ve MTSAS Uygulama-Direksiyon) usulsüzlük yaptığı anlaşılan toplam 68 şüpheliye yönelik Hakkari merkezli toplam 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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