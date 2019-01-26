Hakkari'li Genç Futbolcu Kalp Krizine Yenik Düştü

Hakkarili genç futbolcu Bedrettin Gül geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde aniden rahatsızlanan genç futbolcu kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılmadı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Gül, otopsi için Van iline gönderildi. Amatör ligde mücadele geden Hakkari İl Özel İdaresi altyapısında yetişen 19 yaşındaki Bedrettin Gül, Hakkari Zapspor, Hakkari Gücü ve Colemerg Sporda futbol hayatını sürdürdü. İlde sevilen ve sayılan kişiliği ile bilinen Gül, bir süre önce dünya evine girdi. Hakkari'nin Durankaya Beldesi'nde doğan Bedrettin Gül'ün ani ölümü Hakkari'yi üzüntüye boğdu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA