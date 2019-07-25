Hakkari Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Hakkari'de 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Vali İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapılan çalışmalar, yeni yapılacak projeler, devam eden yatırımlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Akbıyık, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi için tüm kurumlarla mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını söyledi.

Devam eden projeleri bir an önce bitirip yenilerine başlamayı hedeflediklerini aktaran Akbıyık, koordinasyon toplantılarının bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.

Toplantı, kentte devam eden projelerle ilgili bilgi verilmesinin ardından basına kapalı olarak devam etti.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, vali yardımcıları, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA