Hakkari Kızılay'dan sağlık ve polis ekipleriyle bayram kutlaması
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Hakkari Kızılay'dan sağlık ve polis ekipleriyle bayram kutlaması

Hakkari Kızılay'dan sağlık ve polis ekipleriyle bayram kutlamasıTÜRK Kızılayı Hakkari Şubesi ekipleri, kentte görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerinin bayramını kutlayıp, kolonya, şeker ikram ederek, maske ve dezenfektan seti hediye etti.

25.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:34

Hakkari Kızılay'dan sağlık ve polis ekipleriyle bayram kutlaması

TÜRK Kızılayı Hakkari Şubesi ekipleri, kentte görev yapan güvenlik güçleri ve sağlık görevlilerinin bayramını kutlayıp, kolonya, şeker ikram ederek, maske ve dezenfektan seti hediye etti.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve gönüllü Kızılay ekibi, kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile kent girişinde tedbir amaçlı bekleyen sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Kızılay ekibi, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına kolonya ile şeker ikram edip, maske ve dezenfektan seti hediye etti. Şube Başkanı Bozkurt, ramazanda ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını giderip, yüzlerini güldürmenin, hayır duası almanın kendileri için büyük mutluluk ve ödül olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri de Kızılay Hakkari Şubesi ekiplerinden bayram şekeri, kolonya, maske ve dezenfektan almanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hakkari Kızılay'dan sağlık ve polis ekipleriyle bayram kutlaması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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