Hakkari Kızılay'dan 17 Ağustos açıklaması Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki deprem 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde çok büyük hasarlar, Türkiye depremleri tarihindeki en ağır ve en yaygın tahribatın yaşandığı doğal ve toplumsal afetlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, bu depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Başkan Bozkurt," Marmara bölgesi gibi kentleşme ve sanayileşmenin yoğun ve hızlı olduğu bir bölgede meydana gelen söz konusu deprem, bugüne kadar yaşanan depremlerden çok daha büyük bir toplumsal kaygı ve toplumsal tepki ortamının oluşmasına neden olmuştur. Bu tepkinin en önemli nedeni ise yaşanan deprem sonucunda ortaya çıkan hasarın, can ve mal kayıplarının büyük olmasıdır. Bu deprem bizlere şunu göstermiş ki deprem öldürmez yapılar öldürür algısı oluşmuştur. Bizler bu acıyı unutmadık ve bu acıların tekrarlanmaması için vatandaş olarak deprem ile yaşamasını öğrenmeli, depreme dayanıklı yapılar inşa etmeli ve her zaman tedbirli davranmalıyız. Türk Kızılay olarak bizler bu deprem konusunda kamu kurumlarımızla beraber depreme dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

