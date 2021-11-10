Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi - Haberler
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Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerin havan mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı ve 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı ve 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 'Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8' operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında arazide arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, kayalık alana gizlenen 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirdi. Mühimmat ve diğer malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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