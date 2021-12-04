Hakkari kırsalında 89 kilogram eroin ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi kırsalında 89 kilogram eroin ve bin 900 ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 3. Piyade Tümen Komutanlığı ile koordineli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Beldenin Kasran kırsalında yurda getirilmeye çalışılan 4 çuval içinde 89 kilogram eroin ve kırmızı reçeteye tabi bin 900 ilaç ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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