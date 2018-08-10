Hakkari Kırsalında 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatı neticesinde ilk belirlemelere göre, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.