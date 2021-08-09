Hakkari kırsalında 318 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari kırsalında gizlenen jelikan ve bidonlarda 318 kilogram esrar ele geçirildi.

Hakkari kırsalında gizlenen jelikan ve bidonlarda 318 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Ördekli köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, gizlenmiş 4 jelikan ve 3 bidonda 318 kilogram esrar buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı