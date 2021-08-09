İlimiz Merkez Ördekli Köyü Kırsal Alanında 318.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;09. 08.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
09. 08. 2021 günü İlimiz Merkez Ördekli Köyü kırsal alanında gizlenmiş vaziyette;
4 adet büyük jelikan ve 3 adet küçük bidon içerisinde toplam 318. 000 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre