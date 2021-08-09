İlimiz Merkez Ördekli Köyü Kırsal Alanında 318.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;09. 08.