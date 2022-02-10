HAKKARİ KENT MERKEZİ İLE 2 İLÇESİNDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bugün okullara 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 62 köy ve 115 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ayrıca Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.