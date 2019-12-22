Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır

22.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:10

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 15 milyon lira yatırımla pist kapasitesi artırılan ve dörtlü telesiyej kurulan 2800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezini ziyaret etti.

Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Şimşek ile geldiği merkezde ilgililerden bilgi aldı, beraberindekilerle yeni kurulan dörtlü telesiyeje binerek, pistin başlangıç noktasına çıktı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yapılan telesiyej ve oluşturulan pistin bu kış kayakseverlere hizmet edeceğini söyledi.

Pistin uzunluğunun 3,5 kilometreye çıkarıldığını belirten Akbıyık, "Yapılan telesiyejle buranın kış turizmi değerini bir kat daha artacak. Hakkari'de her şekilde ciddi atılımlar yapıyor, ciddi yatırımlar yapılıyor. Hakkari'de bir tekstil fabrikası kurmaya çalışıyoruz. Doğal gaz geldi, halk kullanmaya başladı. Yine belediye olarak şehir içinde belediye hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kentin kış turizminde gelişme olduğunu aktaran Akbıyık, festivaller düzenleyerek bu potansiyeli daha çok ortaya koymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Akbıyık, "Burada yapılan pist uzunluğu ve çevre düzenlemeleri yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu. Hakkari kayak merkezi sadece Hakkari için değil, ülkemiz için önemli bir değer. Bölge turizmi ve kış turizmi anlamında özellikle Van, Kuzey Irak ve İran'dan gelecek turistler ile ülkemize, Hakkari'mize daha büyük katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinde planlanan otelin ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Otelimiz 130 yataklı olacak. Otel içinde sporcu kamp eğitim merkezi de yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak. Otelin 5 milyon liralık kısmını Gençlik ve Spor Bakanlığımız karşılayacak. Ayrıca DAKA da bu sporcu kamp eğitim merkezine, konaklama merkezine yaklaşık 5 milyon lira katkı sağlayacak. Geri kalan kısmı için diğer projelerde olduğu gibi Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak."

Akbıyık daha sonra merkezi gezdi, kayak yapanlarla sohbet etti.

Kaynak: AA