Hakkari Kayak Merkezi 3,5 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Hakkari Kayak Merkezi 3,5 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uzun pistleri ve 4'lü telesiyej sistemiyle Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, geçen yıl aralık ayından bu yana yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
Hakkari Kayak Merkezi 3,5 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Uzun pistleri ve 4'lü telesiyej sistemiyle Hakkari'nin kış turizminde gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, geçen yıl aralık ayından bu yana yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı yayladaki kayak merkezi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde bölgenin en güzel tesislerinden biri haline geldi.

Kar örtüsünün 6 ayı aşkın süre yerde kaldığı kentte, çevre il ve ilçelerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelen ziyaretçiler, sezon boyunca kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle tatillerde ve fırsat buldukları zamanlarda kayak merkezine gelen ziyaretçiler, snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Geçen yıl sezon boyunca 30 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezi, bu yıl yeni pistleri ve 15 milyon liralık yatırımla kurulan 1165 metre uzunluğundaki 4'lü telesiyej sistemi ve diğer yatırımlarla 3,5 ayda yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente 12 kilometre mesafedeki kayak merkezinde kar kalınlığının yer yer 3 metre olduğunu söyledi.

Ulaşım ve diğer imkanlar bakımından bölgenin en avantajlı kayak merkezinin Hakkari'de bulunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burada aralık ayında sezonu açıyoruz. Mayıs ayının sonlarına kadar sezon devam ediyor. 685 metre uzunluğunda bir teleski, 1165 metre uzunluğunda telesiyejimiz var. Geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında ciddi bir artış oldu. Ziyaretçi sayısı 30 binlerden yaklaşık 50 bine ulaştı. Mayıs ayının sonuna kadar burada hizmet veriyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanırken insanlar burada hala kayak yapabiliyor. Kar kalitesi çok iyi. 120 kişilik otel ihalesini gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıla yetiştirebilirsek bundan sonra konaklama problemini de gidermiş olacağız. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından kayakseverleri Hakkari'ye bekliyoruz." dedi.

"Fırsat bulunca geliyoruz"

Kayaksever Şirin Adıyaman, hafta sonları ve fırsat buldukları zamanlarda kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Merkezin yapılan yatırımlarla bölgenin önemli tesislerinden biri olduğunu, pistlerin uzatıldığını, yeni imkanların sağlandığını anlatan Adıyaman, "Türkiye'de yaşayan herkesi kayak merkezimize bekleriz. Burada günlerimiz huzur dolu ve çok zevkli geçiyor. Ailemiz ve arkadaşlarımızla piknik yapıyoruz, eğlenceli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Aileleriyle kayak merkezine gelen diğer kayak tutkunları da kentte güzel bir ortamın oluşturulduğunu, yeni yatırımlarla büyütülen merkez sayesinde insanların kayak sporuna ilgisinin arttığını belirtti.

Hakkari Kayak Merkezi 3,5 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kaynak: AA

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Hakkari Kayak Merkezi 3,5 ayda 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

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