Hakkari Kara Gömüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de okulları tatil ettiren ve birçok köy ile mezra yolunun kapanmasına neden olan kar yağışı, yoğun şekilde devam ediyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştığı belirtildi. Kent merkezinde araçlar kara gömülürken, bazı vatandaşlar ise park ettikleri araçlarını bulmaktan güçlük çekti. Kent merkezine uzun aradan sonra ilk defa çok kar yağdığını belirten vatandaşlar, kar yağışının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının birçok hastalığı beraberinde götüreceğini ifade ederek, yağışlara sevindiklerini ifade etti. Geçen yıl kar yağmadığı için çiftçilerin büyük zarara uğradığını belirten vatandaşlar, 2019 yılının bolluk ve bereketli geçeceğini söyledi.

Belediye kar küreme aracı iş başında

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri 15 ayrı mahallede çalışmalarını sürdürürken, iş makinelerinin giremediği kaldırımlar ise kar küreme aracı ile temizlenmeye başlandı. Belediye tarafından yeni alınan ve Hakkari caddelerinde ilk defa görünen kar küreme aracı, araçların giremediği değişik noktalardaki kar yığınlarını temizledi.

Kar küreme aracını gören bazı vatandaşlar yapılan çalışmaları izledi. Daha önce caddelerin küreklerin yardımı ile temizlendiğini ifade eden esnaflar ise bu güzel hizmetten dolayı belediyeye teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA