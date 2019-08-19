HAKKARİ KAHVERENGİ SOKAK KEDİSİ, VAN KEDİSİ DOĞURDU

19.08.2019 12:33

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kahverengi bir sokak kedisinin doğurduğu 5 yavru kediden birinin beyaz ve gözlerinin farklı renkte olması görenleri şaşırttı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu durumun çiftleşmeden kaynaklandığını söyledi. Yüksekova'nın İpekyolu Caddesi üzerindeki iş yerinde, geçtiğimiz Ramazan ayında bir sokak kedisi, 5 yavru dünyaya getirdi. Kahverengindeki kedinin yavrularından birinin beyaz renkte ve gözlerinden birinin kahribar diğerinin ise mavi renkte olması şaşkınlık yarattı. Kedilerin bakımını üstlenen iş yeri sahibi Mahir Keçecioğlu, Yavrulardan birisi beyaz doğdu. İlk etapta göz renklerini fark edemedik. Aradan bir ay geçtikten sonra beyaz olan kedinin gözlerinin biri mavi, diğerinin de kehribar olduğunu gördük. Van Kedisi olduğunu tahmin ediyoruz. Yavru kedileri iş yerimizde besliyoruz. İş yerimize genelde sokak kedileri sığınıyor. Et, süt ve salamla besliyoruz. Annesine bakınca kimse inanmıyor. 10 yıldır sokaktaki birçok kediye baktım. Bu kediler işyerimizin neşesi oldu. Fırsat buldukça kediyle oynuyoruz. Hastalanınca veterinere götürdüğüm kediler oldu. Kışın iş yerimizde kalıyorlar. Aynı mutfakta beraber yemek yiyoruzdedi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise beyaz rengin White' geninden kaynaklandığını belirterek, O gen Van kedilerinde çok daha yoğun. Dolayısıyla, geçmişte bir Van kedisiyle çiftleşme durumu söz konusu olmuştur. Beyaz genler çekinik olduğu için, ortaya çıkmakta zorlanmıştır. Ama yüzde 20 oranında da olsa bir şekilde ortaya çıkmıştır. Beyazlıkta bu genden kaynaklanmıştır diye konuştu.

Kaynak: DHA