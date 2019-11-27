Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı
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Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

İtfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardıHakkari'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

27.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32
Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı

'nin merkez Biçer Mahallesi'ndeki evin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, itfaiye aracıyla dar sokağa giremeyince yangın, 2 katlı binayı sardı. Alevler, 600 metrelik hortum kullanılarak, güçlükle söndürüldü.

Biçer Mahallesi'ndeki Hacı Alkan ait 2 katlı evin çatı katında, dün akşam, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye verdi; ancak gelen ekipler, dar olduğu için araçla sokağa giremedi. Bu sırada yangın, tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri de 600 metrelik hortum kullanarak, yangını güçlükle söndürdü. Yangın nedeniyle 2 katlı binada hasar oluştu.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Amiri Cabbar Tekin, sokak dar olduğu için yangına zaman kaybı yaşayarak, müdahale edebildiklerini, ek hortum kullanmak zorunda kaldıklarını, 1 saatlik çalışmanın ardından da yangını söndürdüklerini söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, evde incelemelerde bulunan Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zirek, ailenin mağduriyetini gidereceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Hakkari itfaiye aracıyla dar sokağa girilemedi, çatı katındaki yangın binayı sardı
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