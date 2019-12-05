Hakkari İŞKUR Müdürü Kızılkaya, kursları ziyaret etti

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya, Hakkari Üniversitesi iş birliğiyle açtıkları kursları ziyaret etti.

Kurslara katılanlarla sohbet eden Kızılkaya, görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentte kadınlara yönelik kurslar açtıklarını belirten Kızılkaya, "İstihdam seferberliği kapsamında Hakkari'de yaşayan girişimci ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlar için kurslar açtık. İşletme Yönetimi Meslek Elemanı kapsamında 43 kadın ve Pazarlamacı alanında 24 kadın kursiyere 45 günlük eğitim verilecek." dedi.

Kursa katılan kadınlara günlük 30 lira ödeme yapılacağını ifade eden Kızılkaya, ayrıca genel sağlık sigortası prim giderlerinin de kurum tarafından karşılanacağını kaydetti.

Kaynak: AA