Hakkari İlinde Eren-9 Kazan-Han Yaylası Operasyonu

Bakanlığımızca, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatılmıştır.

Bakanlığımızca, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatılmıştır.

Bahse konu operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2. 218 personel, 129 operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir.

Kaynak: Habermetre