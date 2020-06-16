Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam ve özel kalem personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam ve özel kalem personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı şahısların kendilerini vali, vali yardımcısı, kaymakam veya özel kalem müdürü olarak tanıtıp, iş adamı, esnaf ve hayırseverleri çeşitli gerekçelerle ev veya cep telefonlarından arayarak para yardımı talebinde bulunduğu, kandırdığı ve mağdur ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam ve özel kalem müdürlerinin telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşları arayıp para talep etmeyeceği vurgulanan açıklamada, bu unvanları kullanarak para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların, böyle bir durumla karşılaştıklarında 155 polis, 156 jandarma, 112 acil çağrı merkezi veya Asayiş Şube Müdürlüğümüzün 0507 489 00 30 numaralı telefonunu arayarak ihbarda bulunmaları ya da en yakın polis merkezi amirliğine veya cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaları önemle rica olunur. Suçla mücadele çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir."

Kaynak: AA