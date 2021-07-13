Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısına silahlı saldırı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hasan Cevher'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Gözaltına alınan saldırganın da ayağından yaralandığı öğrenildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı