Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi (1)Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi (1)

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, 1 polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Polis memuru gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle saatlerinde gittiği polis evinde oturduğu sırada yanına yaklaşan ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen bir polis memuru tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Emniyet Müdürü Cevher olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru diğer meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
Aşırı alkollü olduğu için gece kulübüne alınmayan kadın güvenliğin parmağını ısırarak kopardı
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNDE DEHŞET ANLARI: GÜVENLİKÇİNİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA FECİ DAYAK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Balotelli Mustafa Er Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:28:37. #1.15#

title