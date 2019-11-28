Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
HAKKARİ, (DHA)
Haber Videosu: Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu