Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
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Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

04.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:26
Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Van ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacak.

Yağışların Hakkari'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği bölgede, buzlanma ve don ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

Rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van'da 6, Hakkari'de 5, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine ve kuvvetli buzlanma ile donla ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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