Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi

23.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:05
Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari hudut hattında çok sayıda tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 75 av tüfeği, 25 pompalı tüfek, 69 kurusıkı tabanca, 35 tabanca, 19 tüfek kılıfı, 2 bin 64 tabanca mühimmatı ile tabancalara ait mekanizma parçaları ele geçirildi." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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