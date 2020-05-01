Hakkari hududu ile Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçı oldukları değerlendiren 4 şüpheli tarafından Hakkari hududunda araziye terk edilen 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçı oldukları değerlendiren 4 şüpheli tarafından Hakkari hududunda araziye terk edilen 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli hudut birlikleri, 4 şüphelinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştığını tespit etti.

Şüphelilere müdahale eden birlikler, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde, kaçakçı oldukları değerlendirilen şüpheliler tarafından araziye terk edilmiş 2 tam otomatik pompalı tüfek, 29 yarı otomatik pompalı tüfek ve 17 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Barış Pınarı bölgesinde de silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Öte yandan, bakanlıktan yapılan başka bir açıklamaya göre, 30 Nisan'da 4 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde, 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 Kaleşnikof, bir RPG-7 (4 roket), bir lav silahı, bir tank savar, 15 el bombası, 18 şarjör, 4 hücum yeleği, 2 telsiz ve bir kimlik bulundu.

Kaynak: AA