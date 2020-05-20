HAKKARİ Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar konutlarına kavuştu
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HAKKARİ Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar konutlarına kavuştu

Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar konutlarına kavuştuHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılındaki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

20.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:03

Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar konutlarına kavuştu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 2016 yılındaki hendek olaylarında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yaptırılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını almaya gelen vatandaşlar, konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yüksekova'da, 2016 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evleri yıkılan vatandaşlar için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ihale yapılarak TOKİ tarafından 5 bölgede toplam 3 bin 64 adet konutun yapımına başlandı. Tamamlanan bin 256 konutun 468'inin anahtarı bugün hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Konutlarının anahtarlarını teslim almak için gelen vatandaşlar, konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sokağa çıkma yasağı sırasında evlerinin yakılıp yıkıldığını söyleyen 84 yaşındaki Hatice Bor, "Evde geriye ait hiçbir eşyamız kalmadı. Kirada oturmak zorunda kaldık ve perişan olduk. Bugün devletimizin bize yaptırdığı TOKİ konutlarının anahtarını almaya geldik. Çok şükür artık evimize kavuştuk" dedi. Nadide Demir ise, evlerinin PKK'lılar tarafından yakılıp yıkıldığını söyleyerek, "PKK'lılar ilçemizde hendek ve çukur kazdılar. Sonra evlerimiz yakılıp yıkıldı. Evsiz kalınca çareyi kirada oturmakla bulduk. Ama perişan ve mağdur durumdaydık. Allah devletimize zeval vermesin, TOKİ'lerimizi yaptılar bugün anahtarımızı aldık. Eski evimden güzel" diye konuştu.

Hendek olaylarında birçok vatandaşın mağdur olduğunu anlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar da tamamlanan konutların hak sahiplerine verilmeye başlandığını söyledi. Yakar, "13 Mart ve 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında bölücü terör örgüt mensuplarının başlattığı çukur eylemlerinde, evleri ağır hasar gören ve mağdur edilen vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları sonucunda evlerinin enkazları kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Yüksekova ilçemizde 5 bölgede toplam 3 bin 64 adet konut yapma ihalesi 2016 yılında yapıldı. Bugün bu konutlarda hak sahipliğini kazanan 468 konutun anahtar teslimi yapıldı" dedi.

HAKKARİ Hendek olaylarında evleri yıkılan Yüksekovalılar konutlarına kavuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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