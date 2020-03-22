Hakkari halkı çağrılara uydu, caddeler boş kaldı Korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına Hakkarili vatandaşların uymasıyla caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına Hakkarili vatandaşların uymasıyla caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye'de korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tedbir amaçlı yoğun bir çalışma başlatıldı. İran ve Irak ülkelerine komşu olan Hakkari'de de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Uyarının yapıldığı günden beridir Hakkari Valilisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda il genelinde virüse karşı seferberlik başlatıldı. 81 ile gönderilen genelgenin gereğini en iyi şekilde yerine getiren Hakkari Valiliği, en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gerekmedikçe evden çıkmayın' talimatı ve Hakkari Valiliğinin yaptığı anonslara Hakkarili vatandaşlar uymaya başladı. Sabah saatlerinde denetime çıkan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri en ufak bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmadı. Daha önce kapanması gereken iş yerlerini tekrardan denetleyen zabıta ekipleri, sadece paket servisi yapan pastane ve lokantaları büyük bir titizlikle denetledi.

Maske, eldiven ve hijyenik konusunda esnafı uyaran zabıta ekipleri, vatandaşlara da uyarıda bulunarak 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmamasını istedi.

Denetimleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlar; Hakkari Valiliğine ve Hakkari Belediye Başkanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

Kent merkezinde dolaşan birkaç gencin ellerindeki eldiven ve ağızlarındaki maskeleri ise, alınan tedbirleri gözler önüne serdi. Kurallara en iyi şekilde riayet eden Hakkari'de vatandaşların evlerinde kalmayı tercih etmesi üzerine caddeler ise boş kaldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA