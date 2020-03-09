Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden depremzedelere yardım eli
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Başkale, Hakkari, İran, Güncel

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden depremzedelere yardım eli

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden zarar gören Başkale'deki mahallelerde yaşayan depremzedelere yardımda bulundu.

09.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinden depremzedelere yardım eli

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden zarar gören Başkale'deki mahallelerde yaşayan depremzedelere yardımda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ve yönetim kurulu üyeleri, söz konusu depremde zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada, Aydoğdu'nun görüşlerine de yer verildi.

Aydoğdu, hayırseverlerin desteği ile 45 koli giyim ve çocuk ihtiyaçlarının karşılanması için malzeme yardımında bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin her türlü yardım desteğiyle AFAD ve Kızılay'ın koordinesinde oradaki depremzede ailelere yardım sağlanmaktadır. Bizler de Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak oradaki engelli ve diğer ailelerimize desteğimize devam edeceğiz. Allah ülkemizin ve dünyanın hiçbir yerini açlık, susuzluk, deprem ve benzeri afetler ile imtihan etmesin."

Kaynak: AA

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