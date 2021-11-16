Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri Kayme Sarayı ve türbeleri ziyaret etti

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği üyeleri, Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı ve Seyit Taha-yı Hakkari ve Seyit Abdullah'ın türbelerini ziyaret etti.

Hakkari Üniversitesinin desteğiyle gezilerine devam eden dernek üyeleri, ilçenin Bağlar köyünü ziyaret ederek, buradaki tarihi sarayı ve söz konusu türbeleri gezdi.

Dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, 25 kişiden oluşan grupla Bağlar köyünü görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Üyelerin geziden mutluluk duyduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler gününün de yaklaşmasının heyecanını yaşayan özel gereksinimli ve diğer engelli kardeşlerimizin şimdiden 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliklerimizin startını vermiş bulunmaktayız. Bu tür gezilerimiz devam edecek. Bize bu imkanı sağlayan, bizi her zaman ayrı bir yerde tutan destek ve yardımlarını esirgemeyen Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyoruz."

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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