Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği'nden öğrencilere destek

01.11.2019 11:40

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, dernekte eğitim gören engelli 60 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.



Dernek binasındaki yardım dağıtım töreninde konuşan Aydoğdu, dernek olarak ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere her konuda ellerinden gelen yardımı yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Tohum toprağa, engeliler topluma emanettir. Biz inandığımız yoldan yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Aydoğdu, daha sonra Yüksekova ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden engelli Hayrullah Boğa'ya donanımlı ve yatarlı tekerlekli sandalye hediye etti.

Boğa, dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA